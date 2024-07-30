Kadına şiddet ve kadın cinayetini sıfırlayacağız

Antalya İl Jandarma Komutanlığı kadın cinayetlerinin önüne geçmek için yapılan KADES çalışmaları ile bugüne kadar onbinlerce vatandaşa ulaşıldığı ve birebir bilgilendirme yapıldığını kaydetti. Bundan sonrada vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceklerini belirten görevliler, "Burada amaç kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti sıfıra indirmektir. Bunun için kent merkezinden dağ başındaki yaylalara kadar çalışmalarımız devam etmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmaların ardından kadına şiddet ve kadın cinayetlerinde yüzde yüzlük bir düşüş yakalanmıştır" dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

