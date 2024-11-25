Kadına Şiddet’in simgesi Özgecan Aslan unutulmadı

Erdemli Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi ekipleri Mersin'de 2015 tarihinde vahşice bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir araya gelen kadınlar, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara eşliğinde Özgecan Aslan'ı kabri başında ziyaret etti. Özgecan Aslan'ı mezarı başında dua ederek karanfil bıraktı.

Kadınların ortak mesajı ise 'Kadına Karşı Şiddet Artık Son Bulsun' oldu. Kadına karşı şiddetin her daim karşısında olduğunu ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, " Gözlerde yaş biter, yürek ağlamaya devam eder. Özgecan Aslan kardeşimiz de yüreğimizde ağlayan bir yara. Şiddetin her türlü karşısındayız. Şiddete hayır diyoruz. Erdemli Belediyesi olarak da Kadın Dayanışma üyelerimizle birlikte birçok çalışma yapıyoruz. Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Özgecan Aslan kardeşimizin bugün kabri başındaydık, dualarımızı ettik, karanfillerimizi bıraktık. Kadına şiddete dur diyoruz" diye konuştu. Anne olarak şiddete karşı olduğunu ifade eden Ayşegül Yavuuz, "Bir anne olarak Özgecan Aslan'ın mezarına geldik. Kadına şiddete hayır diyorum" diye konuştu.

Artık hiçbir kadının ölmesini istemediklerini ifade eden Beyza Korkmaz, " Bugün burada Özgecan Aslan'ın mezarında kadınlarımızla beraber karanfil bırakmaya geldik. Artık hiçbir kadının ölmesini istemiyoruz. Kadınlar olarak şiddetin durmasını istiyoruz" diye konuştu. Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde yetiştirmek gerektiğini ifade eden İrem Sözügüzel, "Uluslararası Kadına Karşı Şiddete Mücadele için buradayız. Özgecan Aslan'ın mezarını ziyaret ettik. Hem şiddetin sembolü olan Özgecan Aslan hem de Mersinli hemşehrimiz olduğu için kadınlarımızla beraber karanfil bıraktık, dualarımızı ettik. Şiddete karşı artık lütfen dur diyelim. Sadece sevgi olsun ve çocuklarımızı küçük yaştan itibaren cinsiyet eşitçiliğini öğretelim lütfen. Kız ve erkek çocuklarını eşit şekilde büyütelim, şiddete bir dur diyelim" diye konuştu.