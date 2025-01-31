"Kadına şiddette ‘yapay zekâ’ ile karar alınmasına izin veren uygulama geliştirdik"

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yapay zekayla güçlendirilen, hızlı ve isabet oranı yüksek, anında karar almaya müsaade eden bir uygulama geliştirdiklerini açıklayan Taştan, "Tamamen yerli ve milli olan model, bir mağdur gelip başvurduğu anda mağdur ve şüpheliyle ilgili veriler toplandıktan sonra o vakaya ilişkin risk analizi yapıyor. Mağdur ve şüphelinin profillerini, mağdurun beyanı üzerine kendisine yöneltilen bazı sorularla belirliyor. Profil belirlendikten sonra buna göre risk faktörleri seçiliyor. Henüz cinayet işlenmemişken 'bu, cinayete evrilebilir' şeklinde bizi uyarıyor. Model, 'veri setinde yüzde 75 doğru tahmin' oranına sahip" ifadelerini kullandı.

Yapay öğrenme modelinin kurulduğunu, model eğitimi ve güvenilirlik hesaplamalarının yapıldığını söyleyen Taştan, "Son kez test yapıldıktan sonra 2025 yılı içerisinde kısmet olursa Türkiye genelinde yaklaşık bin 200 Aile İçi Şiddet Büro Amirliği içerisinde hem Emniyet Genel Müdürlüğünde hem Jandarmada kullanıma girecek" dedi.



CİNSİYETLER FARKLI ETKİLENİYOR

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meryem Bulut ise geçmiş yıllarda farklı illerde derin mülakat yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmadan örnek verdi. Bulut, "Aile içinde şiddet, kız çocuklarında utanç, erkek çocuklarında öfke yaratıyor" dedi.

"ÇALIŞMA SÜRÜYOR"

İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz olayı hakkında bilgi veren Taştan, "Kamuoyunda, 'Ya, 26 tane suç kaydı var bunun, nasıl olur bu iş' sorusu soruldu. Kolluk üzerine düşen her şeyi yapmış, adli olarak da herkes üzerine düşeni yapmış. İlk suçunu işlediğinde 16 yaşında. Şimdi, suça sürüklenen çocuk kapsamında 'tutuklama yasağı' diye bir kavram varmış hukukta. Yani belirli suçlar, belirli limitteki cezayı gerektiren suçlar ancak tutuklu şekilde yargılamaya izin veriyor. Kolluktaki suç sayısını frekans olarak saysaydık yani '25 yeter artık' deseydik 26'ncı suçunda belki de gidip o şeyi öldürmeyecekti. Bence bunların çalışılıp bu teknolojiyle beraber mutlaka bir şeyler yapılması lazım. O çalışmalara girdik söyleyeyim" diye konuştu.



"ERKEK EVRENLERİNİ ANLATTI"

İnternetteki erkek profillerinden de bahseden Bulut , "Kırmızı hap' ve 'kara hap' şeklinde iki yaygın erkek evreni var. 'Kırmızı hap' kendisini kadın düşmanı olarak tanımlamamakla birlikte, kadınların da erkeklere oranla daha avantajlı hâle geldiğini savunuyor. 'Kara hap' açıkça kadına karşı düşmanlığı, nefreti savunuyor" dedi.