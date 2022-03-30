Emekli ve yaşlı vatandaşlara tefeci tuzağı! Kadının başına silah dayayıp 2,2 milyonluk senet imzalattılar

Ankara Emniyeti Mali Suçlar polisi, tefecilere yönelik gerçekleştirdiği analiz çalışmasında 7 kişiden oluşan şebekenin yaşlı ve emekli vatandaşları ağına düşürerek senet imzalattıkları ve onları icraya vererek maaşlarına el koyduklarını tespit etti. Polisin titizlikle yürüttüğü soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı.
EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER
Şebekenin kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarak müşterilerini ağına düşürdü. Ofiste tefecilerle bir araya gelen emekliler, 10 bin lira karşılığında 30 ile 50 bin lira arasında senet imzalamayı kabul etti. Tefeciler, emekli maaşına haciz gelemeyeceğini bildiği için icra dairesine emeklilerle birlikte giderek senette bulunan tutarın tahsisi ile ilgili olarak izinlerin verildiği beyan eden muvafakatnameye de imza attırdı. Tefeciler böylelikle senette bulunan rakamı icraya verme hakkı elde ederken kısa süre sonra aldıkları senetleri icraya verdi. Emekliler, maaş günü hesaplarına baktığında maaşlarının tamamının senettin borcuna aktarıldığını gördü. Tefeci Osman Ö.'nün ağına düşen Burcu Ö.'nün başına gelmeyen kalmadı. Serbest ticaretle ilgilenen Burcu Ö. tefeci Ö.'den bir miktar para aldı. Osman Ö. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Burcu Ö., düzenli olarak her ay borcunu cezaevinde bulunan Osman Ö.ye göndererek borcunu kapattı. Osman Ö. cezaevinden çıktığında "Cezaevinde olmama rağmen borcunu ödedin. Beni orada parasız bırakmadın" diyerek Burcu Ö.'e teşekkür etti ve ticareti için tekrar para verebileceğini aktardı.
SOKAK ORTASINDA KADININ KAFASINA SİLAH DAYADI
Tefecinin teklifini kabul eden Burcu Ö. 20 bin lira karşılığında senet imzaladı. Burcu Ö. işleri istediği gibi gitmemesi üzerine aldığı borcu ödeyememeye başlaması üzerine tefeci tehdit etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen tefeci Osman, Burcu Ö.'yü evinin önünde yakalayarak kafasına silah dayadı. Korkudan ağlamaya başlayan kadın ne yapacağını bilemezken Osman Ö., 2.2 milyon lira tutarındaki senete zorla imza attırdı.
SİLAH FOTOĞRAFI İLE TEHDİT
Tefeci Osman Ö., daha önce aldığı 20 bin lira tutarındaki seneti icraya verirken diğer senetler üzerinden kadını tehdit etmeye devam etti. Tefeci Osman Ö., Whatsaap üzerinden Burcu Ö.'ye silah fotoğrafı göndererek 'Aileni bu silahla yok edeceğim' şekilde yazışmalar yaparak tehditlerine devam ettiği ortaya çıktı.
SOKAKTA VE HUZUREVİNDE YAŞAYANLARINDA MAAŞLARI GİTTİ
Tefeciler ağına düşenler arasında sokakta yaşayan emekli vatandaşlar ile huzurevinde kalanlar da oldu. Tek geçim kaynağı emekli maaşı olan vatandaş tefecilerin kapısını çaldı. Aynı yöntem ile senete imza attırılarak emeklilerin maaşlarını ele geçiren çetenin 50 emekliyi mağdur ettiği ortaya çıktı.
TEFECİ, OPERASYONU ÖNLEMEK İÇİN BAŞSAVCILIĞA BAŞVURDU
Mali polisin daha önce kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yapan kişilere yönelik operasyonu sonrası Tefeci Ali Sert, kendisini korumak amacıyla kredi danışmanlığı ofisini kapatarak telefon aksesuarları satan işyerine dönüştürdü. Ali Sert, sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgili müşterilerim. 0312... numaradan siz değerli müşterilerimiz arayıp EGM Mali Şube Müdürlüğü'nden arandığınızı söyleyip, yaptığınız görüşmede siz değerli müşterilerimize baskı ya da tehdit gibi bariz yaklaşımlarda bulunurlar ise görüşmeleriniz kayıt edip bana bu konu hakkında ulaşırsanız sevinirim" paylaşımında bulundu. Tefeci Ali Sert, kendisine düzenlenecek olan operasyonun önüne geçebilmek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden şikâyette bulundu.
OPERASYONLA İLE GÖZALTI
6 ay süren teknik ve fiziki çalışmasının ardından 7 kişiden oluşan şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyondan Ali Sert ile Osman Ö aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramda Burcu Ö.'e ve diğer mağdurlara ait senetler ele geçirildi. Şüphelileri emniyetteki işlemleri devam ediyor.