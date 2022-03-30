Emekli ve yaşlı vatandaşlara tefeci tuzağı! Kadının başına silah dayayıp 2,2 milyonluk senet imzalattılar

EMEKLİLERİ KURU EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER

Şebekenin kredi danışmanlığı adı altında tefecilik yaptığı ortaya çıktı. Tefeciler, Ankara'nın en işlek cadde ve sokaklarına, emekli vatandaşın takıldığı park ve kıraathanelere 'emeklilere kredi çıkarılır' kartvizit ve broşür atarak müşterilerini ağına düşürdü. Ofiste tefecilerle bir araya gelen emekliler, 10 bin lira karşılığında 30 ile 50 bin lira arasında senet imzalamayı kabul etti. Tefeciler, emekli maaşına haciz gelemeyeceğini bildiği için icra dairesine emeklilerle birlikte giderek senette bulunan tutarın tahsisi ile ilgili olarak izinlerin verildiği beyan eden muvafakatnameye de imza attırdı. Tefeciler böylelikle senette bulunan rakamı icraya verme hakkı elde ederken kısa süre sonra aldıkları senetleri icraya verdi. Emekliler, maaş günü hesaplarına baktığında maaşlarının tamamının senettin borcuna aktarıldığını gördü. Tefeci Osman Ö.'nün ağına düşen Burcu Ö.'nün başına gelmeyen kalmadı. Serbest ticaretle ilgilenen Burcu Ö. tefeci Ö.'den bir miktar para aldı. Osman Ö. bir suçtan dolayı cezaevine girdi. Burcu Ö., düzenli olarak her ay borcunu cezaevinde bulunan Osman Ö.ye göndererek borcunu kapattı. Osman Ö. cezaevinden çıktığında "Cezaevinde olmama rağmen borcunu ödedin. Beni orada parasız bırakmadın" diyerek Burcu Ö.'e teşekkür etti ve ticareti için tekrar para verebileceğini aktardı.