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Giriş Tarihi: 15.11.2023

Kadınlar 14 gündür oturma eyleminde

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kadınlar 14 gündür oturma eyleminde
Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi 14. gününde de sürdü. 44 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı. Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sözcüsü Hatice Karasakız, sivil toplum kuruluşlarından insanların Filistin nöbeti tutmaya devam ettiğini söyledi. Nöbete halkın ve turistlerin ilgisinin fazla olduğunu belirten Karasakız, "Burada turistleri bilgilendiriyoruz. Bunların içerisinden 6 kişi Müslüman oldu. Bu ikinci eylemimiz. Farklı farklı eylemlerimiz olacak" dedi. Nöbet kapsamında Gazzeli çocuklar için sessiz tiyatro ve kukla gösterisi gerçekleştirildi, şiir okundu. Ayrıca bir ressam Gazze'de enkaz altında kalan çocuğu resmetti. Bu sırada Gazze'de şehit olan çocukların hayali İngilizce, Türkçe ve Arapça seslendirildi.

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Kadınlar 14 gündür oturma eyleminde
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