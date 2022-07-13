Kadınlar bekçi olabilir mi, başvuru şartları nelerdir? Kadın bekçi maaşı ne kadar, kaç TL? 2022 güncel bekçi maaşları ve başvuru şartları

Kamu kadrolarında görevli olan vatandaşların maaşları, enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Haziran ayına ait enflasyon rakamları, 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu rakamlar doğrultusunda memurların maaşlarına zam yapıldı. Bekçilik de maaşları zamlanan meslekler arasında yerini aldı. En düşük bekçi maaşı, 9 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu gelişmenin ardından kadınların bekçi olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, kadın bekçi olabilir mi, başvuru şartları nelerdir? Kadın bekçi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte 2022 bekçi olma şartları ve zamlı bekçi maaşları…
KADINLAR BEKÇİ OLABİLİR Mİ?
Bekçilik, son yıllarda oldukça revaçta olan meslekler arasında yer alıyor. Son olarak 2022 yılında EGM bünyesine 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bekçi olma hayali kuran adaylar, gereken şartları incelerken kadınlar, kadın bekçi alımı var mı sorusunu yöneltmeye başladı. İşte yanıtı;
KADIN BEKÇİ ALIMI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bekçiler, geceleri vatandaşları korumakla görevlidir. Kadınlar da bekçi olabilmektedir. Geçmiş yıllarda kadın bekçi alımı yapıldı ancak son zamanlarda kadın bekçi alımı yapılmıyor.
2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sayfasında bekçilerle ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
''2016 Nisan ayı itibarıyla yeniden personel alım ilanına gidilirken, ilk olarak 20 ilde 69'u kadın 9 bin 433 bekçi alımı yapıldı. Halen 69'u kadın olmak üzere 21 bin 347 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ülke genelinde görev yapıyor.''
BEKÇİ NASIL OLUNUR?
Bekçi olmak için üç aşamalı sınavdan geçmelisiniz. Yapılacak olan bu üç aşamalı sınav yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik olacaktır. Bu sınavlar arasından ilk önce yazılı sınava gireceksiniz. Yazılı sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür sorularından sınav olacaksınız.
Sınava girdiğinizde soruların cevaplarını optik üzerine işaretlemelisiniz ve sınavınızı öyle tamamlamalısınız. Sınavı geçme puanı en az 50'dir. İkinci olarak gireceğiniz sınav fiziki yeterlilik sınavıdır. Bu sınavda ise kişilerin kabiliyeti ön plandadır. Ve bu aşamada 60 puan alan vatandaşlarımız başarılı sayılacaktır. 60 puan alamayanlar ise başarısız sayılacak.
Üçüncü olarak gireceğiniz sınav ise sözlü sınav olacaktır. Bu aşamada kişinin özgüveni ön plana çıkmaktadır. Bu sözlü sınavda kişinin bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, kişinin özgüveni ve vücut dilidir. Her biri ayrı ayrı olmak üzere yirmişer puandır. Bu sınavdan da 70 alan kişiler aşamayı başarılı bir şekilde geçirmiş olacaktır.
Bu üç sınavın girişi yapıldıktan sonra tüm notlar hesaplanacaktır. Bu hesaplamada yazılı ve fiziki sınavdan alınan puanın %25 i sözlü olan sınavın ise %50 si baz alınacak.
BEKÇİ OLMAK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Gerçekleştirmek istediğiniz başvuruyu iki farklı yöntem ile yapabilirsiniz. Bunlardan ilk yöntem online başvuru. İnternet üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek için https://pa.edu.tr/ linkine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi e-Devlet üzerinden de yapma imkanınız vardır.
Diğer bir yöntem ise bireysel başvuru yöntemidir. Bu şekilde ön başvuru ile mesai saatleri arasında sağlık kontrollerini gerçekleştirmek için Polis Akademisine gidiliyor.
2022 BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilana göre; 81 ile 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı duyuruldu. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şöyle sıralandı:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.