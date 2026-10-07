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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor

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Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
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İngiltere menşeli prestijli tıp dergisi Nature Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre, kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor. Araştırma için 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 ile 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs , sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
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