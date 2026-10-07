Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor

İngiltere menşeli prestijli tıp dergisi Nature Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre, kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyor. Araştırma için 1990 ve 2025 yılları arasında 118 ülkeden 5 ile 100 yaşın üzerindeki kişilere kadar 6 milyondan fazla kişinin verileri incelendi. Araştırmada, baş, yüz, boyun veya omuz, ayak veya ayak bileği, el veya el bileği, dirsek, göğüs , sırt, mide veya karın, kalça ve diz olmak üzere vücudun 11 bölgesindeki ağrılara bakıldı. Kadınların bildirdiği ağrı oranlarının bu bölgelerin tamamında erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.
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Mete Efendioğlu - Editör