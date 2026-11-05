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Giriş Tarihi: 05.11.2026

Kadınların el emeği Rami’de sergilenecek

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Resul Ekrem Şahan Resul Ekrem Şahan
Kadınların el emeği Rami’de sergilenecek
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Türkiye'nin köklü el sanatları ve zanaat geleneği, kadınların emeği ve hikâyeleriyle İstanbul'da bir araya geliyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından hayata geçirilen "Zanaatkâr Kadınlar Türkiye – 81 İl, 81 Kadın, 81 Hikâye" programı, yedi coğrafi bölgeden kadın üreticileri aynı çatı altında buluşturacak. 6 Kasım 2026'da Rami Kütüphanesi'nde düzenlenecek programa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan katılacak. Programda, 81 ilden seçilen kadınların el emeği göz nuru eserleri, onları ortaya çıkaran hayat hikâyeleriyle birlikte ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Dokumadan çulhacılığa, sedef kakmadan örgüye, geleneksel el sanatlarından kukla yapımına kadar uzanan geniş bir yelpazede eserler sergilenecek. Kadınların ustalıkları, özgün üretimleri ve bilgi birikimlerini gelecek kuşaklara aktarma çabaları ön plana çıkarılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kadınların el emeği Rami’de sergilenecek
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