Kadir Gecesi alametleri, hadisleri ve ayetleri: Kadir Gecesi neden 27. gece, tarihine dair rivayetler neler?

Kadir Gecesi alametleri, hadisleri ve ayetleri ile bu özel günün anlam ve önemi kavranmaya çalışılıyor. İslam alemi bu özel günü ibadetle dolu geçirecek. İslam dininde yer alan 5 mübarek gece dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim okumakla geçiriliyor. Peki; Kadir Gecesi tarihi nasıl tayin edilir, neden 27. gece?
KADİR GECESİ ALAMETLERİ
Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olarak biliniyor. Tam tarihi saptanamamakla birlikte çeşitli hadis ve ayetlerden hareketle gözler son 10 güne dönüyor. İşte, Kadir Gecesi alametleri hakkında söylenenler:
O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır. (Müslim, Salatü'l-müsafirin)
KADİR GECESİ TARİHİ NASIL TAYİN EDİLİR?
Kadir Gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu hadislerden ve ayetlerden hareketle biliniyor. Öte yandan Ramazan ayının son 10 gününün tek gecelerinde bu günün aranması gerektiği de çeşitli rivayetlerde kendine yer edinmiştir.
Tam tayin edilemediği için Ramazan ayının son gecelerinin ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye edilmiştir.
NEDEN 27. GECE?
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a (r.a.); İbn Mes'ud'un (r.a.), 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir.'" (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179 [762]).
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir Gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüştür.
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER VE AYETLER
"Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2,)
"Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)
"Kadir gecesini Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)
"Hz. Aişe (r.anha) şöyle buyurdu: "Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi." (Buhârî, Leyletül-kadr 5)