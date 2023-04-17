Kadir İnanır Filmleri - En Çok İzlenen, En İyi Kadir İnanır Filmleri Listesi

Kariyeri boyunca çok sayıda farklı rollere bürünen Kadir İnanır filmleri ile izleyicilerin aklına kazınmıştır. Kadir İnanır'ın en iyi filmleri içinde, Tatar Ramazan, Bodrum Hakimi ve Yılanların Öcü gibi işler yer alır. En çok izlenen Kadir İnanır filmleri, onun ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunun kanıtıdır. Çünkü her filmde, yakışıklılığı kadar yeteneğini de gözler önüne sermiştir. Kadir İnanır'ın filmleri arasında neler var işte detaylar…

Kadir İnanır Filmleri Neler?

Türk sinemasının en ünlü aktörlerinden biri olan Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'ya bağlı Fatsa'da dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yeteneğini gösterebildiği okul gösterilerinde görev almıştır. Eğitimini ilk olarak İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde ve daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Sinema kariyerine ilk adımı ise Ses dergisi sayesinde olmuştur. Ardından Yedi Adım Sonra (1968) ile ilk film tecrübesini kazanmıştır. Kadir İnanır'ın Türk sinemasında ayrı bir yere sahip olan en meşhur filmleri ise şu şekilde;

Selvi Boylum Al Yazmalım (1977-IMDb:8,5)

Cengiz Aytmatov'un eserinden sinemaya uyarlanan bu filmde, güzeller güzeli köylü Asya ile yakışıklı kamyon şoförü İlyas'ın aşkı anlatılır. Tutku ile başlayan aşkları, üçüncü bir kadının araya girmesi ile biter. İlyas'ın Asya'ya olan ilgisiz davranışları ise ihanetin tuzu biberi olur. Küçük bebeği Samet ile evi terk eden Asya, Cemşit ile tanışır. Bu adam, Asya ve oğluna sahip çıkar. Yıllarca Asya'nın oğluna babalık yapan Cemşit, artık aileden biri olmuştur. Samet, Cemşit'i babası olarak bilir. Ancak yıllar sonra Asya, İlyas ile tekrar karşılaşır ve bir seçim yapmak zorunda kalır.

Dila Hanım (1977-IMDb:7,3)

Barazoğlu İhsan Bey, arazi nedeniyle düşmanları tarafından öldürülür. Bunu öğrenen Dila Hanım ise kahrolur ve kocasının intikamını almak ister. Yola düşen Dila, o sırada Rıza Bey ile tanışır ve kocasının katili olduğunu bilmeden ondan etkilenir. Aynı şekilde Rıza da Dila'ya aşık olmuştur. Bu ikilinin arasına ise töre girecektir.

Tatar Ramazan (1992-IMDb:7,9)

Olay 1942 yılında geçer. Tatar Ramazan bir tarla meselesi nedeniyle cinayet işler ve mahkum edilir. Hapishaneden çıktıktan sonra ise dışarıdaki hayata uyum sağlamakta zorlanır. Öfke problemi yaşayan Tatar Ramazan, kendini tekrar kavgaların, çekişmelerin ve cinayetin içinde bulur. Hapishaneye geri döndükten sonra olaylar iyice çetrefilli bir hal alır.

Kara Gözlüm (1970-IMDb:7)

Azize, dedesiyle birlikte küçük bir kasabada balıkçılık yapan güzel ve şirin bir kızdır. Kenan ise gazinoda garson olarak çalışan genç bir adamdır ve Azize'ye aşıktır. Kenan müzikle ilgilendiği için Azize'ye besteler yapar. Bir gün Azize ona eşlik ederken gazino sahibi sesini çok beğenir ve şarkıcılık teklif eder. Ancak Kenan için bu durum gittikçe rahatsızlık verici bir hal almaya başlar.

Devlerin Aşkı (1976-IMDb:7,2)

Süreyya Bey, düşmanları olan zengin bir iş adamıdır. Bir gün suikast girişimiyle karşı karşıya kalır ve Tarık adındaki genç bir adam tarafından kurtarılır. Borçlu hisseden Süreyya Bey, ona birlikte çalışmak için bir iş teklifinde bulunur. Tarık kısa sürede gözüne girmeyi başarır ancak genç adam, Süreyya Bey'in sevdiği kadın olan Türkan'ın eski sevgilisidir. Genç ve güzel kadın, iki erkeğin birbirine düşmesine neden olacaktır.

Yılanların Öcü (1985-IMDb:7,6)

Çiftçilik yapan Kara Bayram, ailesi ve çocukları ile birlikte sakin bir hayata sahiptir. Haceli ise onların komşusudur ve Kara Bayram'ın evinin önüne ev yapmak için temel atar. Bu duruma öfkelenen Kara Bayram ve ailesi, Haceli ile düşman olurlar. Ancak en büyük hatayı köyün muhtarı yapmıştır. Bu durumdan habersiz olan Haceli ve Kara Bayram ise bütün düşmanlıklarını birbirlerine yöneltirler.