Kadir Şeker’in itibar davası! Kadir Şeker hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı

'KİRALIK KATİL' DAVASI

Özgür Duran'ın ailesi dolandırıcı Mehmet Yusuf Özten tarafından aranarak, Kadir Şeker'in Murat Hanlı ve Ayşe Dırla tarafından azmettirildiğini bununla ilgili olduğunu belirterek ses kayıtları gönderdi. Bunun üzerine Duran ailesi Kadir Şeker'in azmettirilmiş olabileceğini düşünüp 'kiralık katil' kelimesini kullandı. Kadir Şeker'de avukatı aracılığıyla anne Mübeyyen Güner (49) ve oğlu Niyazi Remzi Duran (20) hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne ve oğul hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.