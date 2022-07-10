Haberler Yaşam Haberleri Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz
Giriş Tarihi: 10.7.2022

Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz

Konya'da, Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan, sonrasında avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen Kadir Şeker'in (22) tahliyesine itiraz edildi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz
Duran ailesinin avukatı Duygu Delibaş, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Koca’dan 50 yaş üstü için kritik uyarı
SON DAKİKA: Milyonlara seyyanen zam ve ödeme takvimi! Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaşı enflasyon farkı ile ne kadar kaç TL oldu?
YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak!
SON DAKİKA: Emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı gördü: Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur, memur zammı ve enflasyon farkı ne kadar oldu?
Kurban Bayram Mesajları 2022: En güzel, görselli, kısa, uzun, resimli Bayram Mesajları ile herkese Hayırlı Bayramlar!
İslam düşmanı Geert Wilders, nefret söylemlerine bir yenisini daha ekledi! Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?
DİKKAT! Meteoroloji’den hava durumu uyarısı: Ankara, İzmir, İstanbul’da bayramda hava durumu nasıl olacak, bugün dolu yağar mı?
Sayısal Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango İdaresi ile 9 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
İstanbul sular altında! Onlarca adrese su bastı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA