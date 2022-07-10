Kadir Şeker’in tahliyesine itiraz

Konya'da, Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan, sonrasında avukatının yaptığı itiraz üzerine tahliye edilen Kadir Şeker'in (22) tahliyesine itiraz edildi
Duran ailesinin avukatı Duygu Delibaş, "Tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup, kamuoyu baskısıyla oluşan kamu vicdanını rahatlatmak adına verilmiş mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitelikte bir karardır. Bu karar kabul edilemez niteliktedir. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararı kaldırılarak sanığın hükmen tutuklanmasına karar verilmesi talep ederim" ifadelerini kullandı.