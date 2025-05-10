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Giriş Tarihi: 10.5.2025 13:15 Son Güncelleme: 10.5.2025 13:36

Kafa kafaya facia 3 ölü, 1 yaralı

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Remzi YILMAZ
Kafa kafaya facia 3 ölü, 1 yaralı

Osmaneli ilçesi Selimiye mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelelen kazada, Osmaneli istikametinden Bilecik istikametine doğru seyreden H.C.'nin (58) idaresinde 11 AAH 241 plakalı otomobil ile karşı şeritte seyir halinde olan S.A.'nın (31) idaresindeki 16 AGZ 881 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda S.A. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (25) ve H.C. ağır yaralandı.

Kazada yaralanan E.U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ö.Ç. ve H.C. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, E.U.'nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Kafa kafaya facia 3 ölü, 1 yaralı
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