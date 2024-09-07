Kafede silahlı kavga: 2 ölü

İzmit sahilinde bulunan Marina Kafe'de önceki akşam saatlerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın öldü. Olay esnasında tesadüfen orada bulunan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban ise seken bir mermiyle ayağından hafif şekilde yaralandı. Olay, Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın'nın alacak-verecek meselesi nedeniyle işletme sahipleriyle görüşmek üzere Marina Kafe'ye gelmesiyle başladı. Görüşme kısa süre içinde kavgaya dönüşerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasan Akın ve abisi Ahmet Akın işletme sahibi Furkan G. ve Oğuzhan S. tarafından vuruldu. Hasan Akın ve Ahmet Akın kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi dün öğle namazında İzmit'teki Mehmet Ali Paşa Cami'de kılınan cenaze namazı sonrasında Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay sonrasında gözaltına alınan Furkan G. ve Oğuzhan S.'nin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.