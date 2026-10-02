Kafede tartıştığı Aras EDAŞ görevlisini öldürmüştü! Uzman çavuşa müebbet hapis

Olay, 6 Nisan 2025'te Kağızman ilçe merkezindeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede Selman Küçük ile Aras EDAŞ görevlisi Yakup Aydın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Küçük, Aydın'a silahla ateş etti. Ağır yaralanan Yakup Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan uzman çavuş Selman Küçük tutuklandı. Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Selman Küçük, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Yakup Aydın'ın yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu. Savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Küçük, tahliye talebinde bulundu. Aydın'ın ailesi ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Selman Küçük'ü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.