Kağıt havlu masrafına son! Mutfaklarda rulo mikrofiber dönemi başladı

Kağıt Havlu Maliyeti ve Çevreye Faturası

Günlük koşturmaca içinde fark edilmese de, evlerde tüketilen kağıt havlu miktarı yıl bazında hem aile bütçesini zorlamakta hem de doğaya ciddi bir atık yükü bindirmektedir. Her küçük leke için bir ya da iki yaprak koparıp çöpe atmak, kısa süre içinde mutfak bütçesinde delikler açar.

Üstelik ormansızlaşma ve üretim süreçlerindeki atıklar göz önüne alındığında, tek kullanımlık kağıt ürünlerinin çevresel maliyeti oldukça yüksektir. Mutfaklarda pratiklik adına yapılan bu harcama, sürdürülebilir ve ekonomik alternatiflerin aranmasını zorunlu kılmıştır.