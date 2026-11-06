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Giriş Tarihi: 06.11.2026 12:53

Kağıt toplama kavgasında 16 yaşındaki Yunus öldürüldü! Ataşehir’den kaçan şüpheliler Esenyurt’taki dönüşüm merkezinde yakalandı

İstanbul Ataşehir’de kağıt toplama yüzünden çıkan kavga sonucu 16 yaşındaki Yunus Achakzay bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerle, ölen Yunus Achakzay arasında 20 gün önce bir kavga yaşandığı bu nedenle aralarında oluşan husumet sonucu olayın meydana geldiği belirlendi. Kâğıt toplayarak geçimlerini sağladıkları belirlenen şüphelilerin izini süren ekipler, 142 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelileri Esenyurt’taki geri dönüşüm bölgesinde kıskıvrak yakaladıkları öğrenildi.

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Kağıt toplama kavgasında 16 yaşındaki Yunus öldürüldü! Ataşehir’den kaçan şüpheliler Esenyurt’taki dönüşüm merkezinde yakalandı
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Ataşehir'de 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2010 doğumlu Yunus Achakzay bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekipleri olayın kağıt toplama yüzünden 20 gün önce yaşanan bir kavganın devamı olduğunu belirlediler. Şüphelilerin olay yerinden kaçarken görüntülerine ulaşılması üzerine soruşturma derinleştirildi.

EKİPLER İZ SÜRMEK İÇİN YÖNTEM DEĞİŞTİRDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince firari şüphelilerin kâğıt toplayıcılığı yaparak geçimlerini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin dijital cihazlara ve nakit dışı ödeme araçlarına erişimlerinin bulunmadığını tespit eden ekipler, bu nedenle iz sürme çalışmalarını farklı bir yöntemle yürüttü.

142 SAATLİK KAMERA İZLENDİ

Şüphelilerin İstanbul'da sık sık uğradıkları geri dönüşüm noktaları mercek altına alındı. Kısım ekipleri tarafından belirlenen bölgelerde gözetleme ve takip çalışmaları gerçekleştirildi. Şüphelilerin bulunabileceği güzergâhlara ait toplam 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi.

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ESENYURT'TA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler, Esenyurt ilçesindeki geri dönüşüm bölgesi çevresinde tedbir aldı. Burada yapılan operasyonda olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf ederken, olayı şüphelilerden Hanazrat A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan iki şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Kağıt toplama kavgasında 16 yaşındaki Yunus öldürüldü! Ataşehir’den kaçan şüpheliler Esenyurt’taki dönüşüm merkezinde yakalandı
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