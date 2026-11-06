Kağıt toplama kavgasında 16 yaşındaki Yunus öldürüldü! Ataşehir’den kaçan şüpheliler Esenyurt’taki dönüşüm merkezinde yakalandı

ESENYURT'TA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından ekipler, Esenyurt ilçesindeki geri dönüşüm bölgesi çevresinde tedbir aldı. Burada yapılan operasyonda olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler suçlarını itiraf ederken, olayı şüphelilerden Hanazrat A.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerden 4'ü Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan iki şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör