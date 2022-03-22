Kağıt toplarken kalp krizi geçiren sığınmacı hayatını kaybetti

Merkez Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesinde kağıt toplayıcılığı yapan 65 yaşındaki Suriyeli Hasan Eltürk, kaldırımda fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Hasan Eltürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada babalarının ölüm haberini alan çocukları olay yerine gelerek cenazenin başında gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Hasan Eltürk'ün cesedi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.