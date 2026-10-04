Kağıthane’de 3 gün esir tutulmuşlardı: Korkunç işkencenin detaylarını anlattı! 'Sırtımızda naylon eritip...'

'KANSER OLAN ABİNİ ALIRIM FELÇ BIRAKIRIM'

Kurtarılan Hakan Ç.'nin (25) ise ifadesinde "19 Eylül günü saat 14.00 sıralarında bir arkadaşımla araçla gezmek için dışarı çıktık. Yolda giderken aracım lastik basıncı uyarısı verdi. Ben de lastiğe hava basmak için akaryakıt istasyonuna girdim. O esnada arkamızdan iki araç daha girdi. Bu araçlardan birinin içerisinde Onur da vardı. Ben de yanına giderek 'Sen beni mi takip ediyorsun' dedim. Onur da bana cevaben; 'Olur mu öyle şey kardeşim seni yolda gördük sen girince ben de arkandan geldim' dedi. Sonrasında istasyondan ayrıldık ve evime geçtim. 19 Eylül günü öğle saatlerinde mahalleden arkadaşlarımdan biri beni aradı. Evime birilerinin geldiğini ve benim aracımın plakasını sorduklarını, yanlarında da mahalleden tanıdığım olan Yusuf Y.'nin olduğunu söyledi. Ben de direkt Yusuf isimli şahsı aradım ve 'Neden benim plakamı soruyorsunuz' dedim. O esnada yanında bulunan Mahsun telefonu aldı ve bana hitaben 'Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım, Görkem'i yakaladım ve yüzü gözü mor bir şekilde resmini annene gösterdim, hemen benim yanıma geleceksin' dedi. Ben de aileme bulaşmasından korkarak 'Tamam konum at geleyim yanına' dedim. Sonrasında bana Pendik Güzelyalı'da bir konum attı. Ben de atmış olduğu konuma tek başıma gittim. Gittiğimde beni siyah renkli bir araca bindirdiler araçta 4 kişilerdi. Beni araç içerisinde darbetmeye başladılar ve bir süre sonra beni bir ofise götürdüler. Ofiste de beni darbetmeye devam ettiler. Kısa süre sonra buradan da çıkartarak beni mavi renkli bir araca bindirdiler. Araç içerisinde telefonumu gasbederek aldılar. Ayrıca ekran kilit şifresiyle telefonumu sıfırlamak için kullanılan şifrelerimi de aldılar. Bir süre ilerledikten sonra beni yeşil renkli bir araca bindirdiler ve darbetmeye devam ettiler. Arabada olduğum sürece sürekli darbedildiğim için ben cenin pozisyonunda kapanarak savunmaya çalıştım. Bir süre sonra beni araçtan indirerek bir daireye götürdüler, daireye gittiğimde Görkem oradaydı ve darbedildiği için yüzü tanınmayacak şekildeydi. Benim de elimi ve ağzımı bağladılar ikimizi de darbetmeye başladılar. Benim ve Görkem'in sırtına naylon eriterek yaktılar" dediği bilgisi edinildi.

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'CAMDAN BİR KADINLA GÖZGÖZE GELDİM VE BAĞLI ELİMİ GÖSTEREREK YARDIM İSTEDİM'

Hakan Ç.'nin ifadesinin devamında, "Bir süre sonra bizi bağlı bir şekilde bıraktılar ve başımıza sonradan Zeki A. geldi. 20 Eylül günü sabah saatlerinde Zeki isimli şahıs yine başımızdaydı ve elinde bir tabanca vardı. Bu tabancanın dipcik kısmıyla Görkem'in ve benim başımıza defalarca vurdu. Bizim bu odada olduğumuz süre boyunca elimiz ayaklarımız ve ağzımız bağlı bir şekilde yatakta uzanır bir şekilde yatıyorduk. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiçkimse yoktu. Ben de bir fırsat bulup ayağa kalktım ve küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim. Her an birinin geleceği korkusuyla hemen geri dönerek bıraktıkları yere yattım. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs yanımıza geldi ve Görkem ile beni darbetmeye devam etti. Kısa süre sonrada dairenin kapısı çaldı ve polisler geldi, bizi alarak önce hastaneye sonra da emniyete götürdüler" cümlelerini kullandığı da öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör