Kağıthane’de akılalmaz olay! Eşi eve dönmeyince çatıya çıktı: Ekipler dakikalarca dil döktü!

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Hasan Y., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye binanın önünde hava yatağı açtı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.