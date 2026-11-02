Kağıthane’de alkollü sürücü dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü: Önce araçlara çarptı ardından mahallelinin üzerine sürdü

2,24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Aracından inerek sokaktan yaya olarak kaçan Marouane B., polislerin takibi sonucu yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2,24 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Diğer yandan yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra mahallelinin kendisine bağırarak koştuğu, mahalle sakinlerinin üzerine aracını sürdüğü ve bu sırada ikinci araca çarptığı anlar yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör