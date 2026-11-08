Kağıthane’de aynı kuyumcuya 2 ayda ikinci saldırı! 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada kıskıvrak yakalandı: Dehşet anları kamerada

2 AY ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Diğer yandan aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açarken, motosikleti kullanan şüpheli saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine 4 mermi isabet etti. Kuyumcu sahibi Mehmet H.'nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör