Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane'de aynı kuyumcuya 2 ayda ikinci saldırı! 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada kıskıvrak yakalandı: Dehşet anları kamerada
Giriş Tarihi: 08.11.2026 11:58

Kağıthane'de aynı kuyumcuya 2 ayda ikinci saldırı! 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada kıskıvrak yakalandı: Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de müşterilerin bulunduğu kuyumcuda kapüşonlu 1 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sırtından yaralanan Salim H. (57), hastaneye kaldırıldı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli S.Ö.’yü (15) yaklaşık 15 dakika içinde yakaladı. Saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul eden şüphelinin olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kağıthane’de aynı kuyumcuya 2 ayda ikinci saldırı! 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada kıskıvrak yakalandı: Dehşet anları kamerada
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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, 5 Kasım Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşterilerin bulunduğu sırada kapüşonlu 1 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

SİLAHLA SIRTINDAN YARALADI

Sırtından yaralanan Salim H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Salim H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Saldırının ardından harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede incelemelerde bulundu.Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polislerinin de tedbir amacıyla sabit uygulama noktalarında görev yaptığı bölgede S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra gözaltına alındı.

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SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

S.Ö.'nün, polise verdiği ilk ifadede saldırıyı gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüpheli kaçarken olayda kullandığı silahı attığını söyledi. Bunun üzerine belirtilen yerde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirdi. S.Ö.'nün, silahı attığı yere yakın mesafede yakalandığı öğrenildi.

KAPÜŞONLU ŞÜPHELİ İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI

Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kapüşonlu şüpheli, müşterilerin bulunduğu kuyumcuya girer girmez Salim H.'ye doğru ateş açıp kaçıyor. Saldırının ardından olay yerinde yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 AY ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Diğer yandan aynı kuyumcuya 5 Eylül Cumartesi günü de silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Motosikletle iş yeri önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan kişi, kepenkleri kapalı iş yerine ateş açarken, motosikleti kullanan şüpheli saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. İş yerinin kepengine 4 mermi isabet etti. Kuyumcu sahibi Mehmet H.'nin (69), daha önce tehdit aldığını belirterek savcılığa başvurduğu öğrenildi. Olayla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAĞITHANE #İSTANBUL

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Kağıthane'de aynı kuyumcuya 2 ayda ikinci saldırı! 15 yaşındaki saldırgan 15 dakikada kıskıvrak yakalandı: Dehşet anları kamerada
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