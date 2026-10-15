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Giriş Tarihi: 15.10.2026 18:19

Kağıthane’de bulunana cansız bedenin kimliği belli oldu: Selde kayıp başvurusu yapılmıştı!

Kağıthane'de dere kenarında köprünün ayağına takılı halde erkek cesedi bulunmuştu. Cansız bedenin 56 yaşındaki Ahmet Usta’ya ait olduğu belirlenirken, Usta için selde kayıp başvurusunda bulunulmuştu.

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İHA
Kağıthane’de bulunana cansız bedenin kimliği belli oldu: Selde kayıp başvurusu yapılmıştı!
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İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sel baskınlarında 3 vatandaş hayatını kaybetti. Kağıthane Sadabat Parkı'nda dere kenarındaki köprünün ayağına takılı hareketsiz cesedi görenler, durumu 112 Acil servise bildirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaptığı kontrolün ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada kimliği belirlenen cesedin Ahmet Usta'ya (56) ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden Usta'nın Sarıyer'de, sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi.

#SARIYER #KAĞITHANE
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Kağıthane’de bulunana cansız bedenin kimliği belli oldu: Selde kayıp başvurusu yapılmıştı!
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