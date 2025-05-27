Kağıthane’de eğlence mekanına el bombalı saldırı: 3’ü ağır 7 yaralı

Olay, saat 01.40 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın eğlence mekanı olarak kullanılan ikinci katına motosikletli 2 kişi tarafından el bombası atıldı. Bomba ile yapılan saldırı sonucunda 3'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.