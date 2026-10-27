Kağıthane’de eski sevgili dehşeti! Cani kadından tornavidalı intikam: 14 gün boyunca kaçtı ama…

TARAFLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Diğe yandan Asya K.'nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Hakaret', 'Kasten yaralama' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından, Sercan Ç.'nin ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ten 2, 'Uyuşturucu kullanmak', 'Reşit olmayanla cinsel ilişki', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 1'er olmak üzere toplam 7, Cemal Ç.'nin ise, 'Uyuşturucu kullanmak', 'Açıktan hırsızlık' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs', Şahin E.'nin ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Evden hırsızlık' suçlarından, Deniz E.'nin 'Uyuşturucu kullanmak', 'Kasten öldürme', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından, Eren Uygar E.'nin ise 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Bilişim yoluyla hırsızlık' suçlarından emniyete geliş kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör