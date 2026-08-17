ARAÇTA SIKIŞAN BEKÇİ KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Y.G. için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sol sürücü kapısını açarak bekçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.G.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İETT otobüsündeki yolculardan yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane'de feci kaza: İETT otobüsü ve otomobil birbirine girdi! Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör