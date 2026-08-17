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Giriş Tarihi: 17.08.2026 13:03 Son Güncelleme: 17.08.2026 13:10

Kağıthane’de feci kaza: İETT otobüsü ve otomobil birbirine girdi!

Kağıthane’de istirahatli olduğu öğrenilen çarşı ve mahalle bekçisi Y.G.’nin kullandığı otomobil, Yavuz D. (33) yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Otomobilde sıkışan Y.G., itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bilinci açık şekilde hastaneye kaldırılan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazada otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı.

DHA Yaşam
Kağıthane’de feci kaza: İETT otobüsü ve otomobil birbirine girdi!
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Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadabad Polis Merkezi Amirliği'nde görevli, istirahatli çarşı ve mahalle bekçisi Y.G. idaresindeki otomobil, ana yola bağlandığı sırada Yavuz D. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN BEKÇİ KURTARILDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Y.G. için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin sol sürücü kapısını açarak bekçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.G.'nin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İETT otobüsündeki yolculardan yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane'de feci kaza: İETT otobüsü ve otomobil birbirine girdi! Araçta sıkışan bekçi kurtarıldı | Video

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KAĞITHANE #İETT

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Kağıthane’de feci kaza: İETT otobüsü ve otomobil birbirine girdi!
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