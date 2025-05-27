Kağıthane’de kanlı pusu: 1 ölü

Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan İsmet Göksal (28), geçtiği sokakta kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olay saat 19.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan Göksal'a, sokak üzerinde bekleyen 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Vurulan Göksal, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı. Kaza yapan aracın yanına giden saldırganlar, araca kurşun yağdırdıktan sonra olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan İsmet Göksal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Göksal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganları yakalayarak gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.