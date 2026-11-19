ARAÇ TAKLALAR ATTI

Hastaneye kaldırılan Emre Talha Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolun bir kısmı bir süreliğine trafiğe kapandı. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Sürücünün alkol ölçümü yapılamazken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.