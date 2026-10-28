Kağıthane’de korku dolu anlar! Trafik magandası motosikletliye kabusu yaşattı: ‘Seni buraya gömerim’

Olay, 19 Eylül Cumartesi günü saat 22.35 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıktıktan sonra eşiyle birlikte 34 PJE 343 plakalı motosikletiyle evine giden Bayram K.'nin önünde, iddiaya göre hızla ilerleyen K 6490 BP Bulgaristan plakalı otomobil sürücüsü aniden fren yaptı. Bayram K.'nin, "Burada bu kadar hızlı kullanılır mı" diyerek tepki göstermesi üzerine otomobilde bulunan Bülent Y. (47) ve Eray Ö. (45) araçtan indi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bayram K., 2 kişinin üzerine yürüyerek kendisine saldırdığını, bu nedenle telefonuyla görüntü çekmeye başladığını belirtti.