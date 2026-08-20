Kağıthane’de korkutan dakikalar: İşçilerin bulunduğu inşaat platformu çöktü!

Olay, Gürsel Mahallesi'nde bir inşaat alanında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe çalışmalarında kullanılan platformun üzerine fazla miktarda malzeme yüklendi. Ağırlığı taşıyamayan platformda çökme meydana gelirken, üzerinde çalışan 4 işçi mahsur kaldı. İşçiler, düşmemek için halatlarla kendilerini güvene aldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.