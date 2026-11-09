Kağıthane’de midibüste çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı! 550 bin liralık zarar

4 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki midibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki hafif ticari araca sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

ARAÇLARDA 550 BİN LİRALIK HASAR OLUŞTU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede araç sahiplerinin ifadelerine başvuruldu. Ramazan E. (27), aracında yaklaşık 50 bin liralık hasar oluştuğunu belirterek şikayetçi olmadı. Diğer araç sahibi Veli G. (69) ise yaklaşık 500 bin liralık zararının bulunduğunu ifade ederek sorumlulardan şikayetçi oldu.

ŞAKALAŞMAK İÇİN ATEŞ YAKMIŞLAR

Kağıthane Çocuk Büro Amirliği tarafından çocuklar evlerinde yakalandı. Yapılan araştırmada çocukların şakalaşmak amacıyla midibüse girerek çakmakla ateş yaktıkları belirlendi. O.B.'nin daha önce 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

ÇOCUKLAR AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

11 yaşındaki A.A.Y., ceza sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle savcılık kararıyla serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. 13 yaşındaki O.B. hakkında ise 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından işlem başlatıldı. O.B. de daha sonra savcılığa götürülmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör