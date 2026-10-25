Kağıthane’de sokakta taciz iddiası! Vatandaşlar arasında arbede çıktı: ‘Utan biraz’

ŞÜPHELİYİ DÖVMEK İSTEYEN KİŞİYE TOKAT ATTI: 'UTAN BİRAZ'

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü. Araya giren başka bir kişi ise "Neden dövüyorsun" diyerek onu engelledi. Engellenen kişinin karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi tartıştığı kişiye tokat attı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.