Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de uyuşturucu zulasına baskın! 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.11.2026 11:39

Kağıthane’de uyuşturucu zulasına baskın! 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Kağıthane’de motosikletle uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kimliği tespit edilen Ö.F.A. (28) isimli şüphelinin, Şişli’de bulunan bir adresi uyuşturucu maddeleri depolamak ve satışa hazırlamak amacıyla kullandığı belirlendi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kağıthane’de uyuşturucu zulasına baskın! 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
  • ABONE OL

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, 12 Kasım'da motosikletiyle zula olarak kullanılan adresin önüne geldiği sırada düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan malzemeler ve paketleme cihazı ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Kasım'da adliyeye sevk edilen Ö.F.A., uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#İSTANBUL #ŞİŞLİ #KAĞITHANE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kağıthane’de uyuşturucu zulasına baskın! 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA