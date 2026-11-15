Kağıthane’de uyuşturucu zulasına baskın! 1 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, 12 Kasım'da motosikletiyle zula olarak kullanılan adresin önüne geldiği sırada düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 800 gram marihuana, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan malzemeler ve paketleme cihazı ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Kasım'da adliyeye sevk edilen Ö.F.A., uyuşturucu madde ticareti ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör