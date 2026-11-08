Kahire’de Trabzon rüzgarı

Trabzon'un turizm, ticaret ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de, "Trabzon Kahire'yle Buluşuyor" mottosuyla tanıtım resepsiyonu düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen programda Mısırlıları Trabzon'a davet etti. Trabzon'dan 158 kişilik heyetle Kahire'ye geldiklerini belirten Genç, iki ülke arasındaki dostluğun turizm, ticaret, kültür ve yatırım alanlarında geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın da iki şehir arasında güçlü bir köprü olacağını ifade etti. Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, kentin yılda yaklaşık 1.5 milyon turist ağırladığını belirterek Mısırlı ziyaretçi sayısının artırılmasını istediklerini kaydetti. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, görüşmelere Türkiye'den yaklaşık 40 acente ve otel temsilcisiyle Mısır'dan 250'yi aşkın turizmcinin katıldığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör