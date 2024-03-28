31 Mart 2015'te DHKP/C terör örgütünce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının yıldönümünde adliyede düzenlenen törenle anıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda hâkimsavcı ve adliye personeli törene katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, "Buradan tekrar ilan etmek isterim ki huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi, güçlü dayanışma duygumuzu hedef alan böylesi hain saldırılar ve maalesef devam eden tehditler var, tehditler kesinlikle bizi yolumuzdan döndüremeyecek ve asla emellerine ulaşamayacaklar" diye konuştu.Şehit savcının babası Hakkı Kiraz ise, "Yokluğuna da bir türlü alışamıyoruz ama emin olun bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, sizleri hep böyle bu şekilde görünce her birinizi birer Selim kadar kendime yakın görüyorum" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Onu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Biz onu adalete olan inancıyla hatırlıyoruz. Hak namına zalimlere asla taviz vermeyişiyle, dik duruşuyla hatırlıyoruz. Bu ülkenin geleceği için, birliği ve beraberliği için canı pahasına hainlerin üzerine giden kahraman bir savcıydı Mehmet Selim Kiraz" dedi. Törenin ardından Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği 6'ncı kattaki makamına karanfil buketi bırakıldı, dualar edildi. Şehit savcının kabrinin ziyaret edilmesinin ardından adliyede Kuran-ı Kerim okutuldu.