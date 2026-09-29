Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş merkezli 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:17

Kahramanmaraş merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli iki ilde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda silah ele geçirildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Kahramanmaraş merkezli Sokaklar Güvende operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında silah ve mühimmat ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği ile 1110 fişek, 57 kartuş, 6 AK-47 kalaşnikof tüfek şarjörü, 13 tabanca şarjörü, 3 gündüz görüş dürbünü ve 9 tabanca kabze kapağı ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA