Kahramanmaraş’da feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada; Durdu Güven ve yeğeni Buket Candemir hayatını kaybederken, eşi Senem Güven ve oğlu Mehmet Güven ile diğer araçtaki İsmet Boyraz ve Şevval Berk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Afşin ve Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.