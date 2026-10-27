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Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:15

Kahramanmaraş’ta 4 okulun adı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleriyle değiştirildi!

Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri, kentteki dört ortaokulda yaşatılacak.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kahramanmaraş’ta 4 okulun adı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleriyle değiştirildi!
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Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırının ardından bazı okulların isimleri değiştirildi. Onikişubat ilçesinde yapılan düzenlemeyle Ayser Çalık Ortaokulunun adı Belinay Nur Boyraz Ortaokulu, Nur Pakdil Ortaokulunun adı Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulu oldu. Binevler Ortaokulu Bayram Nabi Şişik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ise Yusuf Tarık Gül Ortaokulu olarak yeniden adlandırıldı. Böylece saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimlerinin eğitim kurumlarında yaşatılması amaçlandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT #AYSER ÇALIK ORTAOKULU
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Kahramanmaraş’ta 4 okulun adı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleriyle değiştirildi!
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