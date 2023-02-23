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Giriş Tarihi: 23.2.2023 12:22

Kahramanmaraş'ta 70 kişiye mezar olan sitenin mimarı yakalandı

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve enkazında 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba Sitesi’nin mimarı A.E.Ç., Bursa’da polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Kahramanmaraş’ta 70 kişiye mezar olan sitenin mimarı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan 25 dairelik Badi Saba Sitesi de yıkıldı. Site enkazında kalan 70 kişi, hayatını kaybetti. Badi Saba Sitesi'nin yapımındaki sorumluların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında mimar A.E.Ç.'nin, Bursa'da olduğu tespit edildi.

A.E.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kahramanmaraş'ta 70 kişiye mezar olan sitenin mimarı yakalandı
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