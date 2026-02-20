Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş'ta feci olay: Diş ağrısı için yuttuğu ağrı kesici sonu oldu!
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 42 yaşındaki Hayri Kul, diş ağrısını dindirmek için ağrı kesici ilaç kullandı. Kul, ilacı almasının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Altunyaprak Mahallesi'nde ikamet eden Hayri Kul, şiddetli diş ağrısı nedeniyle evde bulunan bir ağrı kesici hapı içti. İlacı aldıktan kısa süre sonra aniden fenalaşan Kul, yere yığıldı. Nefes almakta güçlük çektiği fark edilen Kul için yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kul'un kalbinin durduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yaşındaki adam kurtarılamadı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Hayri Kul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ardından Hayri Kul'un cenazesi bugün Altunyaprak Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz