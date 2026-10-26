Kahramanmaraş’ta inşaat önünde erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler, yapımı süren binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden kişinin Mehmet Günalan olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Günalan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Günalan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve yürütülen soruşturmanın ardından belirlenecek.