Kahramanmaraş’ta korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı!

Kahramanmaraş Elbistan'da dün akşam saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede konteyneri sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.