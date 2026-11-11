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Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:21

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Feci yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kahramanmaraş’ta korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı!
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Kahramanmaraş Elbistan'da dün akşam saatlerinde Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy evi inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede konteyneri sarması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konteyner kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ

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Kahramanmaraş'ta korkutan yangın: İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı!
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