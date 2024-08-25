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Giriş Tarihi: 25.8.2024 23:29

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 20 yaşındaki şahıs kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

AA
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasankendi Mahallesi'nde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus E'ye ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus E. sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ticari taksiyle gerçekleştirilen saldırıyla ilgili taksi şoförü ile 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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