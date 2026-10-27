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Giriş Tarihi: 27.10.2026 14:51 Son Güncelleme: 27.10.2026 14:58

Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: 2 genç evlerinde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde aynı saatlerde 25 yaşındaki iki genç evlerinde ölü bulundu. Hüyüklü Mahallesi'ndeki Emirhan Özarslan ile Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Yıldız'ın şüpheli ölümleri üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

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İHA Yaşam
Kahramanmaraş’ta şüpheli ölüm: 2 genç evlerinde ölü bulundu
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Kahramanmaraş'ta dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüyüklü ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre önce Hüyüklü Mahallesi'nde yaşayan Emirhan Özarslan (25) evinde hareketsiz halde yatarken bulundu.


Emirhan Özarslan

EVLERİNDE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Fatih Yıldız

HER İKİ ÖLÜMDE ŞÜPHELİ BULUNDU!

Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu. Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #GAZİOSMANPAŞA

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Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: 2 genç evlerinde ölü bulundu
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