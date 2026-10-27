Kahramanmaraş’ta şüpheli ölüm: 2 genç evlerinde ölü bulundu



Fatih Yıldız

HER İKİ ÖLÜMDE ŞÜPHELİ BULUNDU!

Aynı saatlerde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde de Fatih Yıldız (25) isimli genç evinde ölü bulundu. Her iki ölümü de şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör