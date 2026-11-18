Kaza, dün akşam saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. M.A.Ö. ile E.H.M. (20) kullandıkları otomobille iddiaya göre bulvar üzerinde yarıştı. Yarış sırasında iki otomobil de sürücülerin kontrolü kaybetmesi sonucu önlerinde ilerleyen M.H.Y.'nin kullandığı otomobile çarptı. Yarışan otomobiller savrulurken, M.H.Y. idaresindeki araç ise park halindeki 2 araca çarptı. Kazada otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.