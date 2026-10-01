Kahramanmaraş’ta toprak kayması nedeniyle 2 bina boşaltıldı

'27 AĞUSTOS'TA DA BİZİM BİNAYI BOŞALTTILAR'

Boşaltılan binanın karşısındaki binada yaşayan Murat Çolakoğlu ise temel kazısını hiçbir önlem alınmadan yapıldığını ve bu nedenle de çevredeki birçok binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Çolakoğlu, "27 Ağustos'ta bu yol çöktü. Belediyeden, emniyetten geldiler ve 8 daire olan binamızı boşalttılar. Bir hafta biz evimize giremedik. Daha sonra Dulkadiroğlu Belediyesi'ne gittik görüşmek için ama bizi imar müdürüne sevk ettiler. İmar müdürü de 'Hemen yarın başlıyoruz' dedi. Ortalama 40 gün geçti ama daha başlamadılar. Bugün de karşı taraftaki binanın altı çökmeye başlayınca müdahale etmeye başladı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Bu yol 1.5 aydan beri kapalı, yayalar gelip geçiyor, tehlike arz ediyor. Niye ilgilenilmiyor, niye bakılmıyor?" diye konuştu.

Hüseyin Zoral ise temel kazısı başladıktan sonra yaşadıkları binanın kaymaya başladığını ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.