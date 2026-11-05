Kahramanmaraş’ta yeni doğan bebeğe şiddet uygulamıştı: Hemşire Hazal Dırık’ın cezası belli oldu

'AİLESİNDEN VE TÜRK MİLLETİ'NDEN ÖZÜR DİLERİM'

Hazel Dırık Bağrıyanık, mütalaayı kabul etmediğini belirterek gelen raporlarda Deniz Esin Bozoklar'ın engelli kalmasıyla eylemi arasında illiyet bağı olmadığını söyledi. Bağrıyanık, "Öncelikle yaptığımdan dolayı çok pişmanım ve bu pişmanlığım bir ömür devam edecek. Yaptıklarımdan dolayı Deniz Esin Bozoklar'dan, ailesinden, kendi ailemden, meslektaşlarımdan ve Türk milletinden özür dilerim. Bu eylemi nasıl gerçekleştirdiğimi inanın ben de bilmiyorum. Tek amacım bebekten kan almaktı. 10 aydır tutukluyum. Savcının istediği cezanın infazını da yattım. O nedenle beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.