Kahtalı Mıçe hüzne boğdu

Türküleri ve şiirleriyle, Türk halk müziğinin son 50 yılına damga vuran ve 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen sanatçı Mustafa Aslan (74), hayatını kaybetti. Antalya'da 1 yıldır incebağırsak kanseri tedavisi gören Kahtalı Mıçe, henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlamış, 1986'da 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalamıştı. Hayatı belgesel de yapılan Kahtalı Mıçe, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdırdı.

BAHÇELİ MESAJ YAYIMLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden ses sanatçısı Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Bahçeli, sosyal medya hesabından "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Devlet Bahçeli, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Türk halk müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman'ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan'ın, namıdiğer Kahtalı Mıçe'nin vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum sanatçımız Kahtalı Mıçe'ye Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim cennetiyle buluştursun, merhamet ve gufranıyla muamele etsin inşallah."

ANTALYALI SEVENLERİ VEDA ETTİ

'Kahtalı Mıçe' için dün Uncalı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Kahtalı'nın kızı Vera Altuntaş'ın da katıldığı törende, tabuta karanfiller konularak helallik alındı. Okunan duanın ardından cenaze, hava yoluyla toprağa verileceği memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine gönderildi. Kahtalı Mıçe, bugün adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Cami'de kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

HAYATI BELGESEL YAPILDI

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı Mıçe, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı Mıçe, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak" demişti. Kahtalı Mıçe'nin isminin, ADYÜ Devlet Konservatuvarı binasına verilmesi kararlaştırılmıştı.