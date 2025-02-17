Kahtalı Mıçe yüreklere gömüldü

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Kahtalı'nın cenazesi, dün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi. Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum." şeklinde konuştu. Kahtalı'nın cenazesi, daha sonra Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatından dolayı taziye mesajı yayımladı. Erdoğan paylaşımında, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.