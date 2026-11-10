Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Yavaş Dopamin: Arka Planda Çalışan Gizli Güç Dopaminin motivasyon, ödül ve öğrenme süreçlerindeki hayati rolü uzun zamandır biliniyordu. Ancak bilim dünyası bugüne kadar hep sevdiğimiz bir yemeği gördüğümüzde saniyeler içinde gerçekleşen "hızlı" dopamin salgılanmalarına odaklanmıştı. Yeni keşfedilen bu yavaş sistem ise çok daha farklı bir stratejiyle çalışıyor: