Haberler Yaşam Haberleri Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...
Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:47 Son Güncelleme: 10.11.2026 15:05

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

İlk yudumda yüzünüzü ekşiten o acı kahveyi zamanla nasıl deliler gibi arzulamaya başladığınızı hiç düşündünüz mü? Bilim insanları, beynimizle midemiz arasında gizlice fısıldaşan ve damak tadımızı tamamen hackleyen o gizemli dopamin ağını nihayet çözdü! Bu şaşırtıcı keşif, sadece kahve tutkumuzu açıklamakla kalmıyor, aynı zamanda gelecekte açlık hissetmeden yeme alışkanlıklarımızı değiştirmenin de kapılarını sonuna kadar aralıyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...
  • ABONE OL

Sade bir kahvenin ilk tadımı aslında insan doğasına tamamen aykırıdır; çünkü beynimiz evrimsel olarak zehirli olabilecek acı tatlardan kaçınmaya programlanmıştır. Ancak milyonlarca insan, ilk başta hiç hoşlanmadığı bu acı lezzeti zamanla sabahlarının vazgeçilmez bir rutini haline getirir.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

California Üniversitesi (UCSF) bilim insanları, 4 Kasım 2026 tarihinde bilim dergisi Nature'da yayımlanan araştırmalarıyla bu büyük sırrı çözmeyi başardılar. Araştırmacılar, sindirim sistemi ile beyin arasında yavaş ama derinden çalışan, daha önce pek bilinmeyen gizli bir dopamin bağlantısını gün yüzüne çıkardı.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Yavaş Dopamin: Arka Planda Çalışan Gizli Güç Dopaminin motivasyon, ödül ve öğrenme süreçlerindeki hayati rolü uzun zamandır biliniyordu. Ancak bilim dünyası bugüne kadar hep sevdiğimiz bir yemeği gördüğümüzde saniyeler içinde gerçekleşen "hızlı" dopamin salgılanmalarına odaklanmıştı. Yeni keşfedilen bu yavaş sistem ise çok daha farklı bir stratejiyle çalışıyor:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Gecikmeli Etki: Gıda tüketildikten çok sonra devreye giriyor ve bilinçaltımızda sessizce çalışmaya başlıyor.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Sürekli Sinyal: Mideye ve sindirim sistemine ulaşan besinlerdeki şeker, yağ veya kafein gibi uyarıcılar, bağırsaktaki özel sensörler tarafından algılanıp beyne kesintisiz sinyaller gönderiyor.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Lezzet Dönüşümü: Beyin, tadı ilk başta son derece kötü gelse bile o gıdanın vücuda sağladığı faydayı, kaloriyi ve enerjiyi öğrenerek o lezzeti zamanla "aşerdiğimiz" bir tada dönüştürüyor.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

BEYNİN SOL TARAFINDAKİ GİZEMLİ ÖĞRENME MERKEZİ

Araştırma kapsamında fareler üzerinde yapılan deneylerde, yiyeceklerin tadı alınmadan doğrudan mideye besin gönderildiğinde beynin "anterior bazolateral amigdala" (BLA) adı verilen duygusal öğrenme bölgesinde uzun süreli bir dopamin yanıtı oluştuğu gözlemlendi.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

İnsanların beyin taramaları (fMRI) incelendiğinde ise uzmanları çok şaşırtan bir detay ortaya çıktı:

  • Mideden beyne ulaşan bu besin ve ödül sinyalleri, beynin sağından ziyade sol tarafında çok daha güçlü bir dopamin patlaması yaratıyor.
  • Bilim insanları farelerde bu yavaş dopamin yolunu yapay olarak uyardıklarında, hayvanların besin değeri sıfır olan yiyecekleri bile iştahla tüketmeye başladıkları ve yepyeni bir damak tadı geliştirdikleri net bir şekilde kanıtlandı.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

KÖTÜ YEME ALIŞKANLIKLARINA VE İŞTAH KRİZLERİNE SON

Araştırmanın başındaki isim olan Prof. Dr. Zachary Knight'a göre bu muazzam keşif; beslenme bozuklukları, obezite tedavisi ve önüne geçilemeyen tatlı krizleri için yepyeni bir ufuk açıyor. Bilim insanları, bağırsak ile beyin arasındaki bu gizli iletişimin şifrelerini çözerek ileride insanların sağlıksız gıdalara olan aşırı isteklerini tamamen değiştirebileceklerine inanıyor.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Modern tıpta kullanılan iştah kesici ilaçların veya geleneksel diyetlerin aksine, sadece tokluk hissini artırmak yerine beynin "öğrenilmiş lezzet tercihlerini" yeniden programlayacak tedavi yöntemleri geliştirilebilir.

Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...

Gelecekte, beynimizin lezzet algısıyla oynayarak sebzelere aşık olmamızı sağlayan veya zararlı abur cubur bağımlılığını kökünden çözen yeni nesil uygulamalar, beslenme alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştirecek gibi görünüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahve bağımlılığının arkasındaki gerçek! Meğer bağırsaklarımız bizi kandırıyormuş...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA